Россия «наезжает» на Финляндию

Финляндия выбрала «путь конфронтации» с Россией, хотя Москва «никогда в новейшей истории не угрожала Финляндии и стороны не имели поводов для конфронтации», заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«С нашей точки зрения, это большая ошибка», – сказал Песков.

По его словам, у Москвы и Хельсинки всегда были «феноменальные отношения», которые основывались на «взаимовыгоде, взаимоуважении и взаимопонимании». Сейчас, заявил Песков, можно лишь «выразить глубокое сожаление из-за пути финских властей по разрушению двусторонних отношений».

Ранее стало известно, что Министерство внутренних дел Финляндии занимается подготовкой проекта закона, предусматривающего полное закрытие границы страны с Россией.