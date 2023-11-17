Казахстан может подарить Азербайджану супершанс Нужна всего лишь одна победа!
Футбольная сборная Казахстана в шаге от попадания в финальную стадию чемпионата Европы-2024.
Для этого казахам нужно 20 ноября обыграть в Любляне сборную Словении. Тогда Казахстан займет в своей отборочной группе 2-е место и напрямую попадет на Евро-2024, а заодно сделает прекрасный подарок всему азербайджанскому футболу. Подарок, о котором можно только мечтать!
Дело в том, что Казахстан, а также Турция, Греция и Грузия выиграли свои группы в лиге «С» прошлогодней Лиги наций. Все четыре команды обеспечили себе право играть в марте 2024 года в плей-офф за право попасть на Евро. Но если эти команды пробиваются в финальную стадию через обычный отборочный турнир, то их места в плей-офф передаются сборным, занявшим 2-е места в своих группах Лиги наций.
Среди команд, ставших вторыми, лучший показатель у Люксембурга. Потом идет Азербайджан.
Сначала сборная Турции, успешно сыграв в отборе, досрочно гарантировала себе путевку на Евро-2024. И вот теперь это может сделать Казахстан. Да, выиграть на выезде у крепкой сборной Словении, будет очень непросто. Но казахи в этом цикле уже обыграли в гостях Северную Ирландию и Финляндию. Почему бы не сделать то же самое в Словении?
Если Казахстану удастся этот подвиг, то в плей-офф в марте 2024 года сыграют Грузия, Греция (у нее остались сумрачные шансы пробиться через отбор), Люксембург и Азербайджан.
Сборная Азербайджана сыграет с Грузией, причем на выезде. Это потому, что Грузия стоит выше нас в рейтинге Лиги наций. В другом полуфинале Греция примет Люксембург. Победители сыграют в финале, который и определит обладателя заветного билета на Евро-2024.
Место финала определит жребий, который будет брошен 23 ноября. То есть если сборной Азербайджана удастся обыграть в гостях Грузию, то есть шанс провести финал в Баку.
Но, еще раз скажем, что все эти расклады будут возможны лишь в том случае, если Казахстан 20 ноября одолеет Словению.
Сейчас кто-то скажет, что даже если казахи подсобят, у Азербайджана нет шансов обыграть Грузию с ее звездой Хвичей Кварацхелия, да еще в Тбилиси. Во-первых, шансы есть всегда. Во-вторых, уже одно участие в таком матче, когда на кону будет стоять все, принесет нашей сборной огромный опыт. Пока, за 29 лет выступления национальной команды на международной арене, у нас был только один подобный матч – в Лиге наций 2018 года против Косово. Победа в той игре вывела бы подопечных Гурбана Гурбанова в плей-офф, но сборная Азербайджана проиграла 0:4. Это была последняя игра группового этапа. Непосредственно в стыковых матчах наша команда никогда не участвовала.