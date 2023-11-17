Для этого казахам нужно 20 ноября обыграть в Любляне сборную Словении. Тогда Казахстан займет в своей отборочной группе 2-е место и напрямую попадет на Евро-2024, а заодно сделает прекрасный подарок всему азербайджанскому футболу. Подарок, о котором можно только мечтать!

Дело в том, что Казахстан, а также Турция, Греция и Грузия выиграли свои группы в лиге «С» прошлогодней Лиги наций. Все четыре команды обеспечили себе право играть в марте 2024 года в плей-офф за право попасть на Евро. Но если эти команды пробиваются в финальную стадию через обычный отборочный турнир, то их места в плей-офф передаются сборным, занявшим 2-е места в своих группах Лиги наций.

Среди команд, ставших вторыми, лучший показатель у Люксембурга. Потом идет Азербайджан.

Сначала сборная Турции, успешно сыграв в отборе, досрочно гарантировала себе путевку на Евро-2024. И вот теперь это может сделать Казахстан. Да, выиграть на выезде у крепкой сборной Словении, будет очень непросто. Но казахи в этом цикле уже обыграли в гостях Северную Ирландию и Финляндию. Почему бы не сделать то же самое в Словении?

Если Казахстану удастся этот подвиг, то в плей-офф в марте 2024 года сыграют Грузия, Греция (у нее остались сумрачные шансы пробиться через отбор), Люксембург и Азербайджан.