В соцсетях получил широкое хождение текст, написанный Усамой бин Ладеном в 2002 году и названный «Письмом к Америке». В нем он подводит идеологическую базу под свою деятельность, обвиняя Соединенные Штаты в поддержке Израиля и угнетении тем самым палестинского народа.

Лидер «Аль-Каиды» бин Ладен был ликвидирован в 2011 году, но его имя время от времени всплывает в связи с актуальными событиями. Ожесточение, случившееся после нападения ХАМАС на Израиль и ответных действий, снова вызвало к жизни призрак знаменитого террориста.

«Американский народ должен понести ответственность за все преступления американцев и евреев против нас». В общем, ничего нового, этот тезис продвигается всеми террористами: гражданское население является такой же целью, как полицейские или военные подразделения, оно должно умыться кровью, чтобы почувствовать страдания … (нужное вставить: рабочего класса, угнетенной нации, конфессии или еще какого-то меньшинства/большинства).

Ничего нового, кроме того, что в той же Америке выросло поколение, для которого события 11 сентября 2001 года, когда в террористических атаках погибло около трех тысяч человек, являются далеким историческим эпизодом. Некоторые даже умудряются увидеть в «разоблачениях» бин Ладена какую-то истину, срывающую покровы и открывающую глаза. Во всяком случае, в Tik Tok много комментариев такого рода.

Нельзя исключать, больше того, нужно исходить из того, что «письмо» разгоняется и комментарии под него пишутся в том числе специально обученными людьми со специальными целями: в информационную эпоху войны носят в первую очередь информационный характер.

Интересно, что текст «Письма к Америке» был выложен 24 ноября 2002 года, то есть двадцать лет назад, на сайте британской газеты The Guardian, но сейчас редакция убрала его оттуда. При публикации текст сопровождался комментарием, что это письмо бин Ладена, впервые опубликованное в Observer, «активно распространяется среди британских исламских экстремистов и призывает к атакам на гражданское население как акту мученичества для мусульман».

Сейчас, когда текст снова получил популярность, газета, разместившая его, становится невольным распространителем призывов покойника к террористической войне против Запада. В этой ситуации опасный материал действительно лучше убрать от греха подальше. Впрочем, он уже пошел гулять по сети, внося сумятицу в неокрепшие мозги. Осама продолжает гадить и с того света.