Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 05:03

За внезапным и крупномасштабным нападением 7 октября боевиков радикального движения ХАМАС на Израиль, вероятно, стоит тайный израильский нефтепровод, позволяющий транспортировать в Европу ближневосточную нефть. Об этом в статье, опубликованной в издании Businesworld, пишет Левина Нейтири, влиятельный эксперт и аналитик по стратегическим и военным вопросам.

Нейтири утверждает, что основной целью террористов ХАМАС был проходящий через пустыню Негев нефтепровод Эйлат-Ашкелон, который потенциально может стать одной из крупнейших в мире транспортных систем, позволяющих ежегодно транспортировать из Ближнего Востока в Европу и Азию нефть на миллиарды долларов. «Это секретный нефтепровод, проходящий через обширные просторы пустыни Негев неподалеку от сектора Газы, который является не только «спасательным кругом» для Государства Израиль, но и потенциальным конкурентом Суэцкого канала, одного из двух транзитных пунктов между Европой и Азию для судоходных линий, по которому ежедневно перевозят сырую нефть стоимостью в миллиарды долларов, - пишет Нейтири. - В настоящее время трубопровод Эйлат-Ашкелон длиной 158 миль (245 километров) соединяет израильское побережье Красного моря с нефтеперерабатывающими заводами страны на побережье Средиземного моря. Понятно, что любой фактор, способный укрепить экономику Израиля и усилить мощь еврейского государства – это бельмо на глазу для таких террористических группировок, как спонсируемые Ираном ХАМАС и движения йеменских мятежников-хуситов «Ансар Аллах», которые нацелены в настоящее время на узкие места израильского трубопровода». Еще в начале 2000-х годов сам факт существования магистрального нефтепровода из Эйлата в Ашкелон, которым управляет компания Eilat Ashkelon Pipeline Co, являлся одним из наиболее тщательно охраняемых тайн Израиля. И эту тайну раскрыла крупная авария, произошедшая в 2014 году и повлекшая за собой экологическую катастрофу. После устранения последствий аварии, Израиль вновь засекретил информацию о нефтепроводе, но она в очередной раз всплыла после того, как в 2021 году Израиль подписал с рядом стран Ближнего Востока «Соглашения Авраама».

В результате, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) начали транспортировать по трубопроводу нефть в Европу. Как сообщали арабские средства массовой информации, нефтяные танкеры ОАЭ швартовались в порту Эйлата, нефть из танков судов перекачивалась на терминал, а затем по трубопроводу переправлялась в Ашкелон. Левина Нейтири утверждает, что изначально этот трубопровод предназначался для перекачки в Европу нефти из Ирана. В начале 70-х годов ХХ века, согласно планам шаха Ирана Мохаммеда Резы Пехлеви, именно так, более коротким маршрутом, нежели путь через Суэцкий канал, иранская нефть должна была попадать в Старый Свет. При этом важно учесть, что конечная точка нефтепровода, город Ашкелон, расположен всего в пяти километрах от северной части сектора Газы. Однако лидеры исламской революции 1979 года разрушили эти планы, разорвали налаженные экономические связи между Израилем и Ираном и превратили две страны в заклятых врагов. Любопытно, что даже после победы исламской революции в Иране, Израиль в течение непродолжительного периода времени «очень осторожно» разрешал перекачивать иранскую нефть по трубопроводу Эйлат-Ашкелон. Это продолжалось до тех пор, пока режим аятолл не посчитал унизительным для себя пользоваться услугами «сионистского режима». По словам Нейтири, сегодня «Иран, Катар, Россия и Китай были бы очень рады разрушить нефтепровод Эйлат-Ашкелон, поскольку его существование ставит под угрозу их планы взять под контроль региональные торгово-транспортные коридоры».

Следует принять во внимание, что мощность нефтепровода Эйлат-Ашкелон составляет 600 тысяч баррелей в сутки, а его инфраструктура включает в себя огромный терминал мощностью 23 миллиона баррелей. Для сравнения, суммарная суточная пропускная способность Суэцкого канала, являющегося основным маршрутом для транспортировки нефти из монархий Персидского залива в Европу, и нефтепровода SUMED (известного в Египте, как трубопровод «Суэц-Медитерра») составляет 2,5 миллиона баррелей. А это означает, что общая мощность трубопровода Эйлат-Ашкелон почти в 10 раз превышает мощность двух, по сути, единственных коммуникаций на линии Малая Азия – Европа. Если же добавить к этому, что, в отличие от Суэцкого канала, через который могут проходить нефтеналивные суда максимальной вместимостью в один миллион баррелей, Эйлат способен принимать танкеры, перевозящие до двух миллионов баррелей нефти за рейс, становится понятно, почему международным нефтетрейдерам куда выгоднее заплатить за заход одного танкера на терминал в Эйлате, нежели фрахтовать два танкера, следующих через Суэцкий канал. Учитывая, что плата за транспортировку через Суэцкий канал в одну сторону взлетела сегодня до, примерно, 300-400 тысяч долларов, трубопровод Эйлат-Ашкелон может позволить себе предоставить своим клиентам существенное преимущество в затратах - фактор, решающий в международных перевозках нефти и нефтепродуктов, практически, все. «До недавнего времени судам, которые швартовались в Ашкелоне (Южный Израиль), был запрещен доступ в порты Персидского залива, - пишет Левина Нейтири. - Что вынуждало судоходные компании-клиенты нефтепровода Эйлат-Ашкелон использовать сложную тактику, включающую множественные регистрации и прочие уловки, чтобы надежно замаскировать свою личность. Одна из причин, по которым Израиль никогда не раскрывал слишком много подробностей о нефтепроводе Эйлат-Ашкелон заключается в том, что это могло нанести вред его клиентам».

Анализируя сложившуюся ситуацию, Левина Нейтири отмечает, что в сложной паутине глобальной геополитики существует семь основных географически узких морских мест, которые играют жизненно важную роль в формировании мирового стратегического ландшафта. Эти узкие проходы или проливы, через которые проходят значительные объемы морских перевозок, выполняют функции чрезвычайно важных связующих звеньев между более крупными регионами. Так вот, три из этих важнейших узких мест расположены на территории Ближнего Востока, что еще больше усложняет перманентные проблемы этого региона. Что, собственно, во многом объясняет, почему именно Ближний Восток становится ареной для локальных вооруженных конфликтов и массовых беспорядков. «Сложная геополитическая динамика Ближнего Востока становится намного более ясной, если внимательно приглядеться к его географическому расположению, - пишет аналитик. - Три «узких пункта» на Ближнем Востоке - Суэцкий канал, а также Баб-эль-Мандебский и Ормузский проливы, служат своеобразными шлюзами в международной цепочке поставок и морских перевозках товаров. Два из этих узких мест находятся рядом с Израилем, одно — немного дальше, неподалеку от Объединенных Арабских Эмиратов». Левина Нейтири фокусирует внимание читателей Businesworld на том, что, несмотря на сбои в функционировании Суэцкого канала в 2020 году, связанные с его недостаточной глубиной, не позволявшей проход танкеров-«миллионников», в октябре нынешнего года экономическая зона Суэцкого канала в Египте заключила с китайским гигантом China Energy грандиозное соглашение на ошеломляющую сумму в 6,75 миллиарда долларов. Одновременно султанат Катар, стремясь, как и Китай, гарантировать своим судам с сжиженным газом приоритетный проход через Суэцкий канал, пообещал инвестировать в египетскую экономику порядка 5 миллиардов долларов.

Левина Нейтири подчеркивает в этой связи, что еще никогда в своей новейшей истории Египет не был свидетелем столь значительных иностранных инвестиций в свою экономику. Другими словами, в случае каких-либо непредвиденных осложнений или очередных технических сбоев в работе Суэцкого канала, Китай и Катар, вложившиеся в эту морскую артерию на долгосрочную перспективу, окажутся перед лицом болезненных потерь, напрямую угрожающих бизнесу обеих стран. Следует отметить, что после подписания в 1979 году исторического мирного соглашения, Египет и Израиль достигли примечательного уровня сотрудничества, которое, даже несмотря на то, что мир между этими странами по-прежнему называют «холодным», имело значительные позитивные последствия для геополитики региона. В этой связи важно понять, что выход трубопровода Эйлат-Ашкелон на полную мощность позволит Израилю отобрать у Египта порядка 10-12 процентов весьма прибыльного бизнеса, ведущегося через Суэцкий канал. Что не может не поставить под угрозу партнерство Каира и Тель-Авива. Не говоря уже о том, что потенциальные последствия дальнейшей эксплуатации трубопровода Эйлат-Ашкелон вызывают понятное беспокойство Китая, Катара, Ирана и ряда других стран, имеющих собственные интересы в эксплуатации Суэцкого канала. «Ситуация осложняется в связи с тем, что Израилю необходимо справиться с этой проблемой, не жертвуя ради экономических интересов весьма деликатными дипломатическими связями с Египтом, - пишет Левина Нейтири. — Это требует от евреев, стремящихся сохранить региональную стабильность и обеспечить свою энергетическую безопасность, очень осторожных, взвешенных шагов». По словам аналитика, трубопровод Эйлат-Ашкелон обладает уникальными возможностями для транспортировки, в частности, азербайджанской и казахстанской нефти, которая может доставляться танкерами в Ашкелон, а оттуда, посредством трубопровода, загружаться на танкеры, причалившие к терминалам порта Эйлат в Акабском заливе. «Речь идет о танкерах-«миллионниках», предназначенных для доставки нефти в отдаленные пункты, включая порты Китая, Южной Кореи и другие регионы Юго-Восточной Азии, - подчеркивает аналитик. - Значение этой динамики заключается не только в торговле энергоносителями, но и в ее геополитических последствиях».