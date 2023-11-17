Накануне российские войска вели наступательные действия под Авдеевкой и подтвердили наступление, кроме этого, подтверждено наступление российских войск к востоку от Урожайного. Об этом говорится в последней сводке американского Института изучения войны (ISW).

Опубликованные 16 ноября кадры, которые ISW геолоцировал, показывают, что российские войска незначительно продвинулись в промышленной зоне к юго-востоку от Авдеевки.

В сводке приводятся данные неназванного российского блогера, который заявил, что российским войскам все еще предстоит захватить большие территории в районе Авдеевки, некоторые из которых сильно укреплены.

Кроме того, российские войска 17 ноября продолжили ограниченные наступательные действия в районе границы Донецкой и Запорожской областей и подтвердили наступление. Геолокационные кадры, опубликованные 16 ноября, показывают, что россияне продвинулись на восток от поселка Урожайное.

Украинские войска проводили наступательные операции вблизи Бахмута и подтвердили наступление 17 ноября. Геолокационные кадры показывают, что украинцы продвигались на юго-восток от Южного.

17 ноября украинские войска продолжили контрнаступательные действия на западе Запорожской области и осуществили незначительное подтвержденное продвижение.

Российские источники утверждали, что 17 ноября украинские войска продолжали наземные операции на восточном (левом) берегу Херсонской области. Они также утверждали, что украинские силы сохраняют позиции в центре села Крынки, по их информации по состоянию на 16 ноября, украинские войска контролируют 10 квадратных километров территории под селом.

В сводке также приводится сообщение украинских официальных лиц о том, что российские силы понесли потери примерно в одну бригаду с тех пор, как украинские силы начали наземную операцию на восточном берегу Херсонской области 17 октября.