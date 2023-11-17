Жителя Товуза убили, а тело сожгли вместе с фермой

На сожженной ферме в Товузе нашли тело 25-летнего мужчины со следами насильственной смерти, сообщили в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД.

Согласно сообщению пресс-службы, в ночь на 18 ноября в полицию поступила информация о пожаре на одной из ферм в селе Ашагы Ойсюзлю Товузского района. Сотрудники полиции и других структур прибыли на место происшествия. После того как пожар был потушен, на месте происшествия обнаружили обгоревшее тело мужчины.

В ходе проведенных сотрудниками полиции и прокуратуры соответствующих мероприятий было установлено, что это житель села Ашагы Ойсюзлю Ниджат Мамедов, 1998 года рождения.

В продолжение следственно-оперативных мероприятий был задержан и передан следствию житель района Эльдар Ибрагимов, 1988 года рождения, подозреваемый в убийстве Н.Мамедова и поджоге фермы с целью скрыть следы преступления.

Расследование продолжается.