Крупнейшие рекламодатели ушли из соцсети Маска

Disney и Apple – крупнейшие рекламодатели соцсети X, а также IBM, Warner Bros. Discovery, Paramount, Sony Pictures and Lionsgate приостановили размещение рекламы на платформе из-за антисемитских постов. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Ранее некоммерческая организация Media Matters for America опубликовала расследование, в котором выяснила, что реклама нескольких крупных компаний размещается в X рядом с контентом, пропагандирующим Гитлера, его нацистскую партию и антисемитские теории заговора. Кроме того, рекламные посты попадают в аккаунты отрицателей Холокоста, неонацистов и сторонников убийств защитников ЛГБТ+ и политиков.

Владелец X Илон Маск тоже критикуется за поддержку антисемитских высказываний.

По данным Антидиффамационной лиги, борющейся с антисемитизмом, после начала в октябре войны между Израилем и ХАМАС, в американском обществе значительно возрос поток антисемитских высказываний, отмечает «Голос Америки».