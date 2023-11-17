Как уже сообщалось, распоряжением президента Ильхама Алиева Вугар Мустафаев назначен министром оборонной промышленности Азербайджанской Республики.

Вугар Мустафаев родился в 1986 году в Баку. В 2004-2008 годах учился в Академии госуправления при президенте Азербайджана, в 2010-2013 годах прошел обучение в магистратуре университета «Хазар».

В.Мустафаев до 2008 года проработал в различных компаниях координатором обучения, специалистом по финансам и бухучету. В 2009-2012 годах - главный специалист в международной аудиторской компании Erst&Young, в 2012-2014 годах - директор департамента внутреннего аудита в ООО Azerfon. С 2014 года занимал различные должности в ООО PAŞA Holding и входящих в него компаниях, в том числе был председателем ревизионных комиссий в ОАО PAŞA Sığorta и PAŞA Həyat Sığorta.

Распоряжением президента Азербайджана от 15 марта 2023 года назначен на должность заместителя министра оборонной промышленности Азербайджана.