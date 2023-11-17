Досье на нового главу Миноборонпрома Азербайджана обновлено 11:17
Как уже сообщалось, распоряжением президента Ильхама Алиева Вугар Мустафаев назначен министром оборонной промышленности Азербайджанской Республики.
Вугар Мустафаев родился в 1986 году в Баку. В 2004-2008 годах учился в Академии госуправления при президенте Азербайджана, в 2010-2013 годах прошел обучение в магистратуре университета «Хазар».
В.Мустафаев до 2008 года проработал в различных компаниях координатором обучения, специалистом по финансам и бухучету. В 2009-2012 годах - главный специалист в международной аудиторской компании Erst&Young, в 2012-2014 годах - директор департамента внутреннего аудита в ООО Azerfon. С 2014 года занимал различные должности в ООО PAŞA Holding и входящих в него компаниях, в том числе был председателем ревизионных комиссий в ОАО PAŞA Sığorta и PAŞA Həyat Sığorta.
Распоряжением президента Азербайджана от 15 марта 2023 года назначен на должность заместителя министра оборонной промышленности Азербайджана.
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Вугар Валех оглу Мустафаев назначен на должность министра оборонной промышленности Азербайджанской Республики. Соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Согласно другому распоряжению главы государства, Вугар Мустафаев освобожден от должности заместителя министра оборонной промышленности.