Комментарий чиновника прозвучал на фоне растущей в ЕС усталости от темы военных действий и «все более мрачных настроений» среди западных сторонников Киева по мере их затягивания, пишет агентство. Reuters напоминает, что Запад обещал поддерживать Украину столько, сколько потребуется, но, по словам собеседника, последние обсуждения среди членов ЕС на эту тему стали «проверкой реальности».

Предстоящее в декабре решение Европейского Союза о начале переговоров о членстве с Украиной «под угрозой», его участники пока не достигли согласия предоставить Киеву дополнительные 50 миллиардов евро помощи. Об этом накануне Reuters заявил высокопоставленный представитель блока в пятницу.

«Лидеры… осознали, что это довольно дорого. Как мы будем оплачивать это?» — рассказал представитель ЕС, участвующий в подготовке саммита 14–15 декабря в Брюсселе глав 27 стран-членов союза.

По его словам, предложение Еврокомиссии пересмотреть долгосрочный бюджет блока для выделения еще 50 миллиардов евро Украине до 2027 года было раскритиковано с разных сторон. «Мы не можем позволить Украине обанкротиться, это не вариант для нас. Но это нелегко», — сказал представитель Евросоюза.

Он также усомнился в скором начале формальных переговоров ЕС о членстве с Украиной, говоря, что ожидания решения на том же саммите следующего месяца «под угрозой». В качестве одной из причин он назвал сопротивление Венгрии, которое может помешать единогласию, необходимому для такого шага. Чиновник добавил, что некоторые лидеры ЕС предложили вернуться к обсуждению в марте 2024 года, после обещанной оценки выполнения Украиной оставшихся условий со стороны Европейской комиссии.

«Возможно, у нас были слишком высокие ожидания. Будем ли мы продолжать поддерживать Украину финансово, военно? Есть ли у нас средства для этого? Мы уверены, что США будут следовать за нами в ближайшие годы?», — задается вопросами чиновник.

«Дело не в том, что люди призывали заключить мир. Отдельные члены ясно сказали, что в какой-то момент нам нужен конец этому. Консенсус состоит в том, чтобы продолжать оказывать поддержку Украине, но возникает ряд вопросов», — рассказал представитель ЕС.