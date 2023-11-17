Помощник президента назвал приоритеты Азербайджана
Азербайджан хочет построить новую архитектуру региональной безопасности, основанную на справедливости, признании территориальной целостности и суверенитета друг друга, прекращении всех территориальных претензий. Так сказал помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, который дал интервью EU Reporter.
«...Мир и региональная безопасность находятся не в Брюсселе, Париже, Вашингтоне, Москве или где-то еще. Мир в самом регионе», - указал Хикмет Гаджиев.
По словам помощника президента, незаконный режим Армении разоружен и выведен с территории Азербайджана. Это означает, что теперь нет препятствий для заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном: «Мы верим, что это историческая возможность положить конец антагонизму и вражде между двумя странами и построить устойчивый мир на основе пяти принципов, которые Азербайджан представил Армении».
Хикмет Гаджиев напомнил, что карабахский конфликт должен был быть урегулирован Минской группой ОБСЕ, однако этого не произошло: «Поскольку его целью было сохранить оккупацию Арменией азербайджанских территорий, институт сопредседательства Минской группы потерпел неудачу. Мы положили конец военной оккупации и агрессии. Поэтому Азербайджан сейчас избирает приоритетом мир и нормализацию с Арменией. Но любой мирный процесс требует участия двух сторон. Армения должна демонстрировать позитивные и хорошие намерения. Мы представили Армении обновленное, пятое мирное соглашение, но они уже два месяца не реагируют. В нашем регионе сложились новые реалии. Законность и легитимность лежат в основе этих новых реалий».
Помощник президента указал, что Европейский совет недавно выступил с заявлением с критикой Азербайджана. Европейские институты никогда не относились к Азербайджану справедливо, пока его территория была оккупирована: «Я спрашиваю: почему? Годами был один подход к сепаратистским структурам на территории Грузии, Молдовы и Украины и другой подход к Азербайджану».
Хикмет Гаджиев также сказал, что некоторые страны Евросоюза, в частности Франция, начали программу милитаризации Армении. Армения закупает у Франции радарные системы и ракеты типа «земля-воздух» малой дальности «Мистраль».
Помощник президента подчеркнул, что Азербайджан не поддерживает милитаризацию: «Мы последовательно предупреждали страны-члены, включая Францию, не поддерживать сепаратизм на территории Азербайджана, не поощрять армянский реваншизм или геополитические игры в нашем регионе. К сожалению, это правда».
Хикмет Гаджиев отметил, что в регионе появилась историческая возможность, и в этой ситуации соответствующие европейские институты должны стать частью решения, а не проблемы.