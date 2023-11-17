Помощник президента назвал приоритеты Азербайджана

По словам помощника президента, незаконный режим Армении разоружен и выведен с территории Азербайджана. Это означает, что теперь нет препятствий для заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном: «Мы верим, что это историческая возможность положить конец антагонизму и вражде между двумя странами и построить устойчивый мир на основе пяти принципов, которые Азербайджан представил Армении».

«...Мир и региональная безопасность находятся не в Брюсселе, Париже, Вашингтоне, Москве или где-то еще. Мир в самом регионе», - указал Хикмет Гаджиев.

Азербайджан хочет построить новую архитектуру региональной безопасности, основанную на справедливости, признании территориальной целостности и суверенитета друг друга, прекращении всех территориальных претензий. Так сказал помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, который дал интервью EU Reporter.

Хикмет Гаджиев напомнил, что карабахский конфликт должен был быть урегулирован Минской группой ОБСЕ, однако этого не произошло: «Поскольку его целью было сохранить оккупацию Арменией азербайджанских территорий, институт сопредседательства Минской группы потерпел неудачу. Мы положили конец военной оккупации и агрессии. Поэтому Азербайджан сейчас избирает приоритетом мир и нормализацию с Арменией. Но любой мирный процесс требует участия двух сторон. Армения должна демонстрировать позитивные и хорошие намерения. Мы представили Армении обновленное, пятое мирное соглашение, но они уже два месяца не реагируют. В нашем регионе сложились новые реалии. Законность и легитимность лежат в основе этих новых реалий».

Помощник президента указал, что Европейский совет недавно выступил с заявлением с критикой Азербайджана. Европейские институты никогда не относились к Азербайджану справедливо, пока его территория была оккупирована: «Я спрашиваю: почему? Годами был один подход к сепаратистским структурам на территории Грузии, Молдовы и Украины и другой подход к Азербайджану».

Хикмет Гаджиев также сказал, что некоторые страны Евросоюза, в частности Франция, начали программу милитаризации Армении. Армения закупает у Франции радарные системы и ракеты типа «земля-воздух» малой дальности «Мистраль».

Помощник президента подчеркнул, что Азербайджан не поддерживает милитаризацию: «Мы последовательно предупреждали страны-члены, включая Францию, не поддерживать сепаратизм на территории Азербайджана, не поощрять армянский реваншизм или геополитические игры в нашем регионе. К сожалению, это правда».

Хикмет Гаджиев отметил, что в регионе появилась историческая возможность, и в этой ситуации соответствующие европейские институты должны стать частью решения, а не проблемы.