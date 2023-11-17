Молдова заинтересовалась моделью DOST

Молдова планирует внедрить азербайджанскую модель центров DOST. Об этом говорилось на встрече министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиля Бабаева с делегацией во главе с генеральным директором Национальной кассы социального страхования Республики Молдова Еленой Цыбырнэ.

С.Бабаев отметил на встрече, что благодаря усилиям глав государств Азербайджана и Молдовы дружественные отношения между двумя странами постоянно развиваются.

Стороны подчеркнули важность меморандума о взаимопонимании, подписанного в прошлом году между министерствами труда и социальной защиты Азербайджана и Молдовы. Было отмечено, что ведомства проводят последовательную работу в рамках подписанного плана мероприятий на 2023-2024 годы.

Молдавская сторона выразила заинтересованность в применении концепции DOST в Молдове. В Молдове проводится работа по реализации этой концепции.

Молдавская делегация, находящаяся с 13 ноября с визитом в Азербайджане, провела встречи в агентстве DOST и других учреждениях при Министерстве труда и социальной защиты населения, ознакомилась с деятельностью центров DOST, процессом оказания здесь услуг населению.