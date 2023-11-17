Избиратели в США не хотят Трампа и Байдена. Ждут «кандидата от третьей силы»
До президентских выборов в США остается менее года, но американцы все больше рассчитывают на появление кандидата от третьей партии, считает Reuters.
Перспектива выбирать между республиканцем Дональдом Трампом и демократом Джо Байденом приводит в уныние часть американских избирателей. Растут надежды на появление кандидата от третьей силы - который был бы помоложе и не строил кампанию на противоборстве партийных идеологий.
Reuters обращает внимание на нынешнее расширение избирательных возможностей и растущие шансы для новых молодых политиков. СМИ отмечают низкую популярность Трампа и Байдена. Избиратели недовольны положением в экономике, резким разделением нации по партийному признаку, неоднозначной реакцией общества на поддержку Вашингтоном военной операции Израиля в секторе Газа. Примерно 63 процента взрослого населения США оценивают деятельность Республиканской и Демократической партий как «весьма неудовлетворительную» в защите интересов американцев. Согласно недавнему опросу Института Гэллапа, в обществе нарастает потребность в «кандидате от третьей партии». Таких граждан стало на 7 процентов больше в сравнении с прошлым годом. Две трети населения - такой большой доли сторонников появления в США третьей ведущей партии не было с 2003 года, когда Гэллап впервые сформулировал соответствующий вопрос.
Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Это будут 60-е президентские выборами в истории страны. 15 ноября 2022 года 45-й президент США Дональд Трамп объявил о начале своей предвыборной кампании. 25 апреля 2023 года о выдвижении своей кандидатуры объявил действующий президент Джо Байден.