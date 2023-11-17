Избиратели в США не хотят Трампа и Байдена. Ждут «кандидата от третьей силы»

До президентских выборов в США остается менее года, но американцы все больше рассчитывают на появление кандидата от третьей партии, считает Reuters.

Перспектива выбирать между республиканцем Дональдом Трампом и демократом Джо Байденом приводит в уныние часть американских избирателей. Растут надежды на появление кандидата от третьей силы - который был бы помоложе и не строил кампанию на противоборстве партийных идеологий.