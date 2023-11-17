Израиль отказался от временного перемирия

Израиль отказался от предложения ХАМАС временно прекратить огонь в обмен на 50 заложников. Официальный ответ израильские власти объявили Катару — третьей стороне переговоров, сообщает газета Yediot Achronot.

Израильские власти не хотят разлучать семьи в плену и требуют освобождения всех матерей и детей, удерживаемых в секторе Газа.

Однако Израиль подчеркнул, что в случае освобождения большего числа заложников готов проявить гибкость в переговорах с ХАМАС и предоставить больше дней перемирия. Власти готовы обсудить условия соглашения, согласно которому будут освобождены 70–80 заложников.

Решение было принято в ходе ночного заседания военного кабинета. Министры пришли к выводу, что усиление военного давления на ХАМАС повысит шансы на заключение более выгодного соглашения.