Армия Израиля опровергает... обновлено 13:50
Армия обороны Израиля не отдавала приказов об эвакуации пациентов или персонала крупнейшей больницы в секторе Газа «Аш-Шифа», сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.
«Сегодня утром Армия обороны Израиля удовлетворила просьбу директора больницы Шифа предоставить возможность дополнительным жителям Газы, которые находились в больнице и хотели бы эвакуироваться, сделать это по безопасному маршруту», — говорится в публикации в телеграм-канале.
В Армии обороны Израиля подчеркнули, что не приказывали эвакуировать пациентов и медиков из больницы. В ЦАХАЛ предложили содействовать любым запросам на медицинскую эвакуацию.
В субботу утром СМИ сообщили, что израильские военные якобы отдали приказ о полной эвакуации крупнейшей больницы в секторе Газа «Аш-Шифа» в течение часа. Как передавал журналист AFP, об обязательной эвакуации было объявлено через громкоговорители. О приказе военных также сообщили телеканалы «Аль-Джазира» и «Аль-Арабия».
«...Медицинский персонал останется в больнице для оказания помощи пациентам, которые не могут эвакуироваться. Ночью ЦАХАЛ предоставил больнице дополнительное продовольствие, воду и гуманитарную помощь», — говорится в заявлении израильских военных.
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Израильские военные дали один час на эвакуацию находящимся в больнице «Аш-Шифа» сотрудникам и пациентам, сообщил телеканалу Al Jazeera врач этого комплекса.
По его словам, это «невозможно» сделать, поскольку в больнице находятся «тысячи людей», многие из них в критическом состоянии. Корреспондент телеканала отмечает, что у «Аш-Шифы» нет машин скорой помощи, чтобы вывезти пациентов.
Журналист AFP рассказал, что израильские войска отдали приказ об эвакуации больницы «в течение ближайшего часа» через громкоговорители, передает Al Arabiya. Он добавил, что военные позвонили директору больницы, чтобы проинструктировать в обеспечении «эвакуации пациентов, раненых, перемещенных лиц и медицинского персонала».
«Аш-Шифа» является крупнейшей больницей в секторе Газа. В ночь на 15 ноября израильская армия начала там операцию. Израиль заявляет, что «Аш-Шифа» используется боевиками ХАМАС в качестве командного центра и склада оружия, эту оценку подтвердила разведка США.
В день начала операции израильские военные нашли в одном из отделений больницы помещение с боевой техникой ХАМАС, в другом — оперативный командный центр.
На следующий день телеканал i24 сообщил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширила операцию в «Аш-Шифе». Израильская армия привлекла дополнительные танки, а также бульдозеры, чтобы попытаться добраться до туннелей, где могут прятаться боевики, уточнял i24. 16 ноября израильские военные сообщили об обнаружении у больницы «Аш-Шифа» тела захваченной в заложники 7 октября в кибуце Беэри Йегудит Вайс. «В строении, в котором находилась Иегудит, также было обнаружено военное снаряжение, включая автоматы Калашникова и РПГ», — сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.