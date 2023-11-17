Армия обороны Израиля не отдавала приказов об эвакуации пациентов или персонала крупнейшей больницы в секторе Газа «Аш-Шифа», сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.



«Сегодня утром Армия обороны Израиля удовлетворила просьбу директора больницы Шифа предоставить возможность дополнительным жителям Газы, которые находились в больнице и хотели бы эвакуироваться, сделать это по безопасному маршруту», — говорится в публикации в телеграм-канале.



В Армии обороны Израиля подчеркнули, что не приказывали эвакуировать пациентов и медиков из больницы. В ЦАХАЛ предложили содействовать любым запросам на медицинскую эвакуацию.

В субботу утром СМИ сообщили, что израильские военные якобы отдали приказ о полной эвакуации крупнейшей больницы в секторе Газа «Аш-Шифа» в течение часа. Как передавал журналист AFP, об обязательной эвакуации было объявлено через громкоговорители. О приказе военных также сообщили телеканалы «Аль-Джазира» и «Аль-Арабия».

«...Медицинский персонал останется в больнице для оказания помощи пациентам, которые не могут эвакуироваться. Ночью ЦАХАЛ предоставил больнице дополнительное продовольствие, воду и гуманитарную помощь», — говорится в заявлении израильских военных.