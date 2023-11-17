Конференция Госкомитета по делам беженцев

В Баку прошла конференция «Великое возвращение: реинтеграция и развитие в качестве общины», организованная Государственным комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Мероприятие посвящено итогам начального этапа проекта «Поддержка инициатив по созданию устойчивых общин посредством поощрения и привлечения граждан к деятельности, приносящей доход», который реализуется в рамках I Государственной программы «Великое возвращение» на освобожденные от оккупации территории.