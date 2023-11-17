На дороге Баку - Сумгаит утром в субботу, 18 ноября, произошло дорожно-транспортное происшествие, которое привело к человеческим жертвам. Об этом сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции.

Согласно сообщению, у автомобиля Mercedes (99-FK-216) спустило колесо. Водитель, остановив машину в крайней левой полосе движения, не приняв необходимых мер безопасности, пытался вместе с пассажиром устранить неисправность. В это время автомобиль Honda (77-GF-549) на высокой скорости врезался в Mercedes. В результате водитель и пассажир Mercedes погибли на месте происшествия.

Проводится расследование.