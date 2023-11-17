Правительство Пашиняна представило проект «Перекресток мира» видео

Власти Армении представили в видеоматериале проект «Перекресток мира».

Армянские СМИ пишут, что правительство Пашиняна разработало и представляет проект «Перекресток мира» как «важную часть мирной повестки».

Основной смысл проекта – развитие коммуникаций между Арменией, Турцией, Азербайджаном и Ираном путем ремонта, строительства и эксплуатации автомобильных, железных дорог, трубопроводов, кабелей, линий электропередач.