Правительство Пашиняна представило проект «Перекресток мира» видео
Власти Армении представили в видеоматериале проект «Перекресток мира».
Армянские СМИ пишут, что правительство Пашиняна разработало и представляет проект «Перекресток мира» как «важную часть мирной повестки».
Основной смысл проекта – развитие коммуникаций между Арменией, Турцией, Азербайджаном и Ираном путем ремонта, строительства и эксплуатации автомобильных, железных дорог, трубопроводов, кабелей, линий электропередач.
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