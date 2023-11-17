Ведущий американский аналитик в интервью haqqin.az: «Запад готовит последний удар по России»

Беседовал: Джейхун Наджафов, собкор 13:32

Ведущая в Европе экономика ФРГ сделала резкий внешнеполитический разворот в сторону активной поддержки Украины и приняла решение удвоить в 2024 году объем военной помощи ВСУ с 4 до 8 миллиардов евро. С самого начала войны в Украине инертность Германии в вопросе поставок оружия Киеву было темой постоянной критики союзников по НАТО. Германия то тянула с передачей ВСУ «Леопардов», артиллерии, снарядов и другого оружия, то вообще отказывалась от поставок, то выдвигала какие невнятные и непонятные условия для Киева и Брюсселя. Однако потом, по мнению некоторых немецких аналитиков, в руки Шольца, видимо, попала какая-то секретная информация о планах Кремля восстановить контроль над всем пространством российских интересов, простирающихся на страны бывшего Варшавского договора, куда вместе с Чехословакией, Венгрией, Польшей, Болгарией и Румынией входила также и ГДР.

Является ли решение ФРГ отражением новой политики EC в вопросе военной победы Украины? На этот и другие вопросы haqqin.az ответил американский политолог, эксперт по глобальной безопасности Марк Войджер. - Что же сподвигло правительство канцлера Шольца в два раза увеличить поставки оружия в Украину? Ведь в первые месяцы войны вместо танков и снарядов немцы отправляли в Киев каски и армейские полевые кухни… - Об изменении позиции Берлина в отношении поддержки Украины можно судить по высказываниям Шольца, в одном из которых, рассуждая о роли ФРГ в современной геополитике, он впервые использовал выражение «переломный момент». Из чего можно сделать вывод, что ФРГ хочет быть в Евросоюзе не только ведущим экономическим игроком, но и военным фактором в обеспечении общеевропейской безопасности. И поддержка Украины должна стать основным компонентом этой самой новой концепции безопасности Европы. После чего Берлин, удвоив помощь ВСУ, продемонстрировал решимость обеспечить им победу в противостоянии с Россией. Следует отметить, что в оперативно-тактическом плане украинское контрнаступление не оправдало надежд западных союзников. Теперь всем стало очевидно, что украинское контрнаступление застопорилось из-за недооснащенности ее армии западными танками, самолетами, дальнобойными тактическими ракетными системами ATAСMS и другими видами современного оружия. Вот власти Германия и пытаются компенсировать этот дефицит с тем, чтобы в 2024 году Украина смогла освободить свои территории. В НАТО хорошо понимают, что приход к власти на президентских выборах в ноябре 2024 года Дональда Трампа, не скрывающего критических взглядов в отношении Украины, может оказать негативные последствия для коллективной безопасности Европы. Ведь поражение Украины в войне приведет не только к оккупации Россией всех бывших советских республик, но и поставит под серьезную угрозу страны Балтии, Польшу, Болгарию, Чехию, других бывших социалистических сателлитов. Пренебрежительное отношение Трампа к системе обороны ЕС, его негативный настрой к блоку НАТО и самой идее военной поддержки Киева, общеизвестны. Поэтому все так спешат помочь Украине вернуть еще до конца 2024 года все оккупированные Россией территории. И главным условием для этого является обеспечение украинской армии современным дальнобойным, высокоточным оружием и боевой авиацией, о чем постоянно говорит украинское командование.

Европейцы считают, что вне зависимости от того, победит Дональд Трамп на предстоящих президентских выборах или проиграет, будет ли администрация США при Трампе поддерживать Киев или откажется от этой поддержки, в 2024 году российские войска должны быть вытеснены из Украины. - Если на Западе понимают, что Украина воюет не только за себя, но и за суверенитет огромного пространства от Балкан до Памира, то было бы, наверное, разумно перевести военно-промышленный комплекс Евросоюза на военный режим. Но что мы видим на деле? Официальные представители ЕС уже заявили, что к марту 2024 года они не смогут обеспечить ВСУ миллионом снарядов. Тогда как Северная Корея бесперебойно отправляет в Россию контейнеры со снарядами… - Не во всех странах Евросоюза есть понимание геополитического значения победы Украины. Реальную угрозу со стороны Кремля чувствуют правительства стран Балтии, Польши, Румынии, Чехии и ряда других государств, которые считают Россию абсолютным злом. Но есть также правительства Венгрии и Словакии, которые не осознают такую угрозу, есть западноевропейские государства, например, Италия, которая считала, что угроза терроризма со стороны коллективного Юга выглядит намного опаснее, чем военная экспансия России. Хотя отмечу, что в последнее время позиция Рима меняется в сторону оказания большей помощи Украине. По прошествии почти двух лет с начала вторжения России подавляющее большинство стран Запада убеждено, что главной целью Кремля является стремление разрушить систему европейской безопасности.

Но даже в самой Германии, чья экономика во многом зависима от российских энергоресурсов, очень сильна российская пропаганда, которая долгое время фактически манипулировала общественным мнением немцев. Однако сейчас, кроме, пожалуй, Венгрии и Словакии, влияние СМИ и пропагандистских акций России на страны Евросоюза значительно ослабло. Весьма положительным моментом в этом плане стало усиление коллективной обороны Европы за счет вступления в НАТО Финляндии. Для России, бесспорно, стало сюрпризом, что такая мощная экономическая держава, как Швеция, захотела после трехсот лет традиционного нейтралитета стать членом Североатлантического блока. На мой взгляд, Владимир Путин переиграл сам себя: продемонстрировав всему миру, какую серьезную угрозу представляет собой руководимая им Российская Федерация, он фактически расширил НАТО и объединил Европу. Конечно же, Россия не оставила попыток расколоть Европу, а российская пропаганда, в которую Кремль вкладывает десятки миллионов долларов, по-прежнему ведет активную, целенаправленную агитацию на страны Евросоюза. Следовательно, геополитическая борьба по-прежнему продолжается. Изменение лишь в том, что сегодня в западном сообществе есть значительно больше понимания того, насколько опасна путинская Россия. Что же касается поставок оружия из КНДР в Россию, то здесь, на мой взгляд, все закономерно. С одной стороны, мы видим тоталитарную 20-миллионную Северную Корею - классическую военную диктатуру, которая на протяжении 70 лет готовится к войне и, естественно, накопила огромное количество оружия. А с другой, Запад с его могущественной, многоплановой экономикой, который на протяжении последних тридцати лет искренне верил в наступление эпохи мира и политической стабильности, а потому считал, что надо разоружаться, постоянно уменьшал бюджеты на оборону и, соответственно, сокращал производство вооружений. Поймите, никто ведь не ожидал, что в первой четверти XXI века в Европе разразится продолжительная и крупномасштабная бойня в стиле Второй и даже Первой мировых войн, в которой потребуются миллионы снарядов.

До 2022 года, когда Россия вторглась в Украину, все армии Запада руководствовались военной доктриной так называемого «молниеносного удара», предполагавшей, главным образом, военный ответ на вызовы ближневосточных террористических организаций или таких стран, как Ирак и Афганистан. В рамках этой доктрины просчитывались военные действия, в ходе которых Запад сравнительно быстро, в течение нескольких недель, мог справиться с бандами террористов или вооруженными амбициями мелких диктаторов. Понятно, что для этих целей не надо было накапливать десятки миллионов снарядов или тысячи единиц тяжелого вооружения. В этом, собственно, и причина того, что сегодня Запад сталкивается с проблемами обеспечения Украины на длительный срок миллионами единиц снарядов. - Так когда же наступит хотя бы паритет в вооружении Украины и России? - Пробел в поставках оружия ВСУ будет скоро устранен. В Болгарии уже возобновили работу старые военные заводы, на которых для Украины круглосуточно производят снаряды. Аналогичный процесс идет и в других странах Европы. В свою очередь, представители США активно закупают для украинцев оружие на Ближнем Востоке и в других регионах мира. Все это - временные меры, пока не заработают на полную мощь европейский и американский военно-промышленные комплексы. Дело в том, что на Западе сегодня отсутствует мощное государственное производство оружия, как это было во времена Второй мировой войны. Сейчас в США и ЕС производителями оружия являются, как правило, частные компании. И государство не может им приказать: «Господа, немедленно начните производить по 5-10 миллионов снарядов в год!..». Учитывая, что речь идет о коммерческих корпорациях, правительства могут лишь разместить у них военных заказ. Проблема, безусловно, сложная, тем не менее, объем производства высокоточного оружия на Западе постепенно возрастает. К тому же, есть солидные запасы кассетного оружия, небольших боеприпасов, в том числе, снарядов для Himars и ATACMS, от которых американцы планировали отказаться. Есть и ряд других технологических решений, чтобы в значительной степени компенсировать оружейный дефицит украинцев. Думаю, к лету 2024 года военная промышленность США и ЕС оставит далеко позади производство оружия в странах «диктаторской оси» РФ-Иран-КНДР.

К октябрю, максимум, к ноябрю следующего года украинская армия, которая будет уже иметь на вооружении западную технику, ударные дроны, истребители F-16 и другую поддержку с воздуха, переломит хребет российской военной машины. В настоящее время идет усиленная подготовка украинской армии, пилоты ВСУ начали обучаться управлению западной военной авиацией. Пока же украинская армия будет медленно давить на позиции россиян, поскольку не может бросать в расход, как пушечное мясо, сотни тысяч своих солдат, как это делает командование российской армии. Понятно, что эта тактика сужает возможности ВСУ в плане наступления, поскольку преимущество в живой силе по-прежнему на стороне россиян. Однако ВСУ смогут компенсировать это за счет западной военной техники. Что же касается передачи Киеву истребителей F-16, то в Румынии строится база для этих самолетов, а Нидерланды и ряд других страны Европы уже передали ВВС Украины свои F-16. Теперь все зависит от того, как быстро армия Украины и ее боевые летчики освоят западную тяжелую технику и авиацию, которые еще предстоит интегрировать в общевойсковые соединения. То есть, те же F-16 должны будут действовать в связке с артиллерией, ракетными войсками, наступающей пехотой и бронетехникой. Чтобы пробить российскую оборону, все эти компоненты должны быть соединены в кулак.