«Но на основании чего об этом говорили? На основании математического анализа – сколько и какого оружия нужно; сколько и когда это оружие будет поступать; сколько, когда и как будут работать санкции против России; сколько и как Россия потратит денег. Но если вы принимаете соответствующие решения о санкциях, и в то же время ряд глобальных компаний с белой европейской юрисдикцией продолжают работать на потребительском рынке Российской Федерации, что позволяет получать бюджету большие прибыли... это конкретно о том, что одно дело говорить, а другое дело сделать так, чтобы у России было намного меньше ресурса», – рассуждает Подоляк.

Он также заметил, что предоставление военной помощи Украине по некоторым компонентам сильно отставало от запланированных сроков: «Мы же исходили из анализа: если договорились об определенных инструментах ведения боевых действий, эти инструменты будут у вас через 7-10 дней, сколько нужно для логистики. Но ведь не через 90 или 120 дней! Потому что, какое оружие вы получите через определенное время, будут понимать и россияне. Что они будут делать? Готовиться к стратегической обороне, вкапываться».