На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация, что в Пираллахинском районе Баку загорелся бензовоз.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, на место происшествия прибыли силы Госслужбы пожарной охраны МЧС. Было установлено, что при заправке бензовоза Ford емкостью 10 тонн на территории АЗС произошел взрыв, возникла высокая пожарная опасность.

Благодаря проведенным пожарными неотложным мерам возможное возгорание удалось предотвратить в короткие сроки, не допустить возникновения осложнений, заправочная станция была защищена от пожарной опасности.

Пострадавших нет. Соответствующими органами проводится расследование.