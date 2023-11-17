Синоптики спрогнозировали дожди и ветер

В воскресенье, 19 ноября, в Баку и на Апшероне местами ожидаются осадки. Ночью в некоторых частях полуострова ливневые дожди. К утру умеренный юго-восточный ветер усилится, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха ночью составит 8-13°, днем-15-18° тепла. Атмосферное давление понизится с 761 до 754 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 75-85%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако вечером местами прогнозируются осадки. Будет преобладать умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит 7-11°, днем 15-19° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 4-9° тепла.