«Ветер перемен» в отношениях Еревана и Москвы

«В результате стагнации и даже деградации отношений Еревана с Москвой и впечатляющей активности страны на западном направлении в связке со взаимностью со стороны Запада можно сказать, что Армения оказалась в уникальной ситуации». Так пишет в своей статье, опубликованной в пятницу «Коммерсантом», российский журналист Владимир Соловьев.

Журналист отмечает тот факт, что «будучи в одних с Москвой альянсах (кроме ОДКБ, Армения входит еще и в ЕАЭС) Ереван открыто говорит о своей заинтересованности в европейской интеграции и при этом предпринимает конкретные шаги для расширения присутствия Евросоюза на своей территории. В частности, в ближайшее время может быть увеличена численность мониторинговой миссии Евросоюза в Армении, которая наблюдает за ситуацией на армяно-азербайджанской границе».

В статье приводится мнение научного руководителя Армянского фонда исследований Сергея Мелконяна, который полагает, что политическая переориентация Армении на Запад уже произошла: «В саммитах не участвуем, в учениях не участвуем, учения не принимаем. Не упускаем при этом возможность участвовать в мероприятиях на западных площадках. Все саммиты, которые связаны с Европой, Армения посещает. Явная политическая переориентация»,— говорит Мелконян.

В то же время Мелконян считает, что надо определиться с тем, что такое «разворот на Запад»: «Артиллерия переходит на натовские стандарты. Закупки вооружений из Индии — это все по натовскому калибру, не советскому. Франция проводит в Армении аудит в сфере обороны. То есть реформы будут с участием страны-члена НАТО. Это, с одной стороны, мы видим. С другой стороны, важны военные гарантии. А это с Ереваном никто пока обсуждать не готов. Ни США, ни Франция. То есть пока выпадает этот компонент».

Мелконян указал и на экономический фактор: «…Вряд ли Армения сможет в таких же объемах торговать с ЕС, как с Россией. Надо экономику диверсифицировать, с газом что-то решать. Пока не диверсифицируешь, разворачиваться фатально».

Старший аналитик International Crisis Group (ICG) по Южному Кавказу Олеся Вартанян, слова которой приводит автор статьи, считает, что говорить о резкой смене курса вряд ли уместно: «Пока все, что происходит, находится в рамках разумного. Нет шагов, которые фундаментально изменят положение Армении, и предпосылок к тому, что армянская составляющая в союзах с Россией уйдет. Все пока в рамках приличия».

По ее мнению, важными пока являются две новости: во-первых, решение увеличить численность европейской миссии в Армении, во-вторых, решение ЕС рассмотреть включение Армении в Европейский фонд мира.