Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения организовало ярмарку труда в городе Физули при поддержке специального представительства президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабах ский экономический район (кроме Шушинского района). Это первая ярмарка труда, проводимая на освобожденных территориях.

В соответствии с программой «Великое возвращение» принимаются меры по охвату жителей, переселенных на территории, освобожденные от оккупации, программами активного трудоустройства.

Для жителей, переселенных в город, было организовано мероприятие активного трудоустройства, проведенное в средней школе №1 имени Улугбека в Физули. На мероприятии было представлено около 200 вакансий по различным направлениям, в которых приняли участие 20 работодателей государственного и частного сектора, работающих в Физули.

Жители, участвовавшие в ярмарке, были проинформированы о вакансиях и должностных обязанностях, были приняты и рассмотрены резюме соискателей, зарегистрированы подходящие кандидаты. Участники также были проинформированы об активных мерах Агентства по трудоустройству.

Позже состоялась встреча с работодателями, принявшими участие в ярмарке, на которой были обсуждены вопросы совместного сотрудничества и проделанной работы на освобожденных от оккупации территориях. Работодатели были проинформированы о деятельности Агентства, мерах по трудоустройству, а также проделанной работе в направлении обеспечения трудоустройства жителей, переселенных в Физули.