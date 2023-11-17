Переехавших в Карабах устраивают на работу фото
В соответствии с программой «Великое возвращение» принимаются меры по охвату жителей, переселенных на территории, освобожденные от оккупации, программами активного трудоустройства.
Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения организовало ярмарку труда в городе Физули при поддержке специального представительства президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (кроме Шушинского района). Это первая ярмарка труда, проводимая на освобожденных территориях.
Для жителей, переселенных в город, было организовано мероприятие активного трудоустройства, проведенное в средней школе №1 имени Улугбека в Физули. На мероприятии было представлено около 200 вакансий по различным направлениям, в которых приняли участие 20 работодателей государственного и частного сектора, работающих в Физули.
Жители, участвовавшие в ярмарке, были проинформированы о вакансиях и должностных обязанностях, были приняты и рассмотрены резюме соискателей, зарегистрированы подходящие кандидаты. Участники также были проинформированы об активных мерах Агентства по трудоустройству.
Позже состоялась встреча с работодателями, принявшими участие в ярмарке, на которой были обсуждены вопросы совместного сотрудничества и проделанной работы на освобожденных от оккупации территориях. Работодатели были проинформированы о деятельности Агентства, мерах по трудоустройству, а также проделанной работе в направлении обеспечения трудоустройства жителей, переселенных в Физули.
Сообщалось, что проанализированы данные членов 258 семей, уже переселенных в город, оценены возможности трудоустройства трудоспособных лиц и начато привлечение мер по трудоустройству. 73 человека уже обеспечены рабочими местами, 20 - привлечены к программе самозанятости, ведется работа по обеспечению трудоустройства еще до 150 жителей.
На встрече были обсуждены меры поддержки Агентством работодателей, а также дальнейшие направления сотрудничества с работодателями для обеспечения трудоустройства лиц, переселенных на освобожденные территории.