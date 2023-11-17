Омбудсмен Сабина Алиева прокомментировала решение Международного суда ООН

Принятое Международным судом решение о временных мерах по применению Международной конвенции «О предотвращении всех форм расовой дискриминации» в очередной раз опровергло необоснованные претензии Армении к Азербайджану в правовой плоскости, сказала уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева в связи с решением Международного суда от 17 ноября 2023 года.

Омбудсмен отметила, что отклонение Международным судом большинства обвинений в адрес Азербайджана, выдвинутых на различных платформах, еще раз подтвердило отсутствие фактической основы для этих мнений.

По словам Сабины Алиевой, толерантность имеет в Азербайджане прочную основу, богатые традиции, глубокие исторические и культурные корни. На государственном уровне уделяется внимание обеспечению прав и свобод проживающих в Азербайджане представителей разных национальностей и конфессий, культурному многообразию, правилам сосуществования, их развитию и гармонизации. Азербайджанское государство постоянно выступает с призывами, отражающими приверженность своим международно-правовым обязательствам по защите прав жителей Карабаха армянского происхождения, на высоком уровне заявляет о гарантиях безопасности этих лиц и удовлетворения их гуманитарных потребностей, а также предпринимает практические шаги по реинтеграции жителей армянского происхождения.

«Как уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики мы осуществляем свою деятельность для обеспечения прав и свобод каждого жителя нашей страны, независимо от его национальности, вероисповедания, расы, этнической и другой принадлежности. Вопрос обеспечения и защиты закрепленных в национальном законодательстве и международных документах прав и свобод проживающих в Карабахе наших граждан армянского происхождения всегда находится в центре внимания омбудсмена», - подчеркнула Сабина Алиева.