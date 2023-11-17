Пашинян: Диалог с Турцией есть, но успехов нет

Армения находится в диалоге с Турцией, заявил премьер-министр Никол Пашинян в субботу, выступая на проходящей в Ереване осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Его заявления приводят армянские СМИ.

«Прежде такого активного диалога у нас никогда не было, несмотря на то, что в плане установления дипломатических отношений у нас нет каких-либо успехов. Однако нормализация отношений Армении с Турцией - важнейший фактор для стратегического видения мирной, развивающейся среды Южного Кавказа», - заявил Пашинян.

Премьер Армении надеется, что в ближайшее время можно будет услышать об открытии армяно-турецкой границы для граждан третьих стран и лиц с дипломатическими паспортами.

«Это будет очень символичный шаг. Надеемся превратить Южный Кавказ в регион, который принесет миру хорошие новости», - сказал Пашинян.