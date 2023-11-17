Минобороны Азербайджана выступило с заявлением

Министерство обороны Азербайджана опровергает распространенную армянским военным ведомством информацию.

«Распространенная Министерством обороны Армении информация о том, что якобы в 09:50 18 ноября подразделения азербайджанской армии открыли огонь по позициям вооруженных сил Армении в направлении Девелинского района и в результате обстрела получил ранение военнослужащий, является абсолютной ложью», - говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

Азербайджанское военное ведомство опровергает «провокационные сведения противоположной стороны. Министерство обороны Армении продолжает распространять информацию, не имеющую под собой реальных оснований, с целью сокрытия произвола в армии».