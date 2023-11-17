Израиль уничтожил алюминиевый завод в Ливане

В ответ на запуски ракет с территории Ливана армия Израиля атаковала утром в субботу, 18 ноября, алюминиевый завод в районе Набатии.

Израильское издание «Детали» пишет, что это первая атака по данному району с окончания Второй ливанской войны в 2006 году.

Согласно информации, 25 ракет упали на открытой местности на территории Израиля, пострадавших не было. «Хезболла» взяла на себя ответственность за этот обстрел.

В ответ ЦАХАЛ атаковал объекты «Хезболлы» на территории Ливана. В том числе алюминиевый завод, который до этого времени атакам не подвергался.

В то же время ливанское национальное агентство новостей NNA сообщает, что израильский беспилотник «выпустил две ракеты в направлении алюминиевого завода…, в результате чего он сгорел вместе со всем оборудованием».