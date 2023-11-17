Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 17:06

В конце этой недели президент Джо Байден подписал закон о временном финансировании правительства США, который помог избежать шатдауна - закрытия федеральных министерств и ведомств уже в ноябре. Временном, потому что по довольно замысловатому замыслу спикера Палаты представителей Майка Джонсона он позволяет выделение одной части федеральных ведомств США ассигнований всего до 19 января 2024 года, а другой до 2 февраля 2024 года. Однако в этот закон не вошла помощь ни Украине, ни Израилю. Драматический призыв к этому Байдена, с которым он впервые за время своего президентства обратился прямо из Овального кабинета Белого дома, в Конгрессе не был услышан.

Байден предложил законодателям утвердить супер-пакет помощи Израилю и Украине, который также включал бы и укрепление южной границы Америки на общую сумму в 106 миллиардов долларов. Львиная ее доля предназначалась Киеву - более 60 миллиардов. Что же сейчас будет с этой помощью? Картина довольно пессимистическая, но не безнадежная. Правые республиканцы, сторонники Трампа, которые заказывают музыку в Палате представителей, не возражают против дальнейших военных поставок Израилю, но выступают против продолжения помощи Украине. Сейчас конгрессмены находятся в двухнедельном отпуске и готовятся к поглощению индейки на день Благодарения, который будет в четверг 23 ноября. А потом отдохнувшим «слугам народа» неизбежно придется рассматривать пакеты помощи и Израилю, и Украине. Однако, как предполагает Bloomberg, решение может быть принято не раньше середины декабря, а то и вообще накануне Рождества.

Начиная с февраля 2022 года США оказывали военную помощь Украине в размере 1.2 миллиарда долларов в месяц. В августе это количество сократилось до 500 миллионов. Как сообщает Радио Свобода, в распоряжении администрации остается еще 4 миллиарда, которые она может забирать без ведома Конгресса, по так называемой программе Presidential Drawdown Authority - она позволяет брать оружие прямо со складов Пентагона. Однако и это будет сделать не так просто. Как говорит Марк Кэнсиан, аналитик вашингтонского Center for Strategic and International Studies, в американской столице довольно громко звучат голоса тех, кто считает, что, запуская руку в пентагоновские склады, президент ослабляет национальную безопасность, поскольку на восполнение этих запасов уйдет немало времени. Как считает Кенсиан, Пентагон может поставлять Украине не самую новую технику, которую не нужно будет заменять. Речь идет о боевой машине пехоты М113, которую использовали еще во время вьетнамской войны и гаубицы М198, предшественнице современной М 777. Трудно сказать, насколько понравится украинцам это довольно устаревшее оборудование, — с негодными танками, которые поставила Германия, им уже пришлось иметь дело.

Эксперт также говорит, что Пентагон может «перепрограммировать» некоторые из бюджетных статей помощи Украине. Как сообщает издание Politico, администрация Байдена может также использовать гранты Государственного департамента для приобретения оружия Украине. Но все это называется «скрести по сусекам». Как признается помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, «сокращение помощи уже влияет на наши возможности давать Украине все, что ей необходимо, и это со временем может лишь ухудшаться». Но есть и проблески надежды на то, что крайне неблагоприятный тренд удастся развернуть. На стороне Украины - подавляющее большинство американских сенаторов, как демократов, так и республиканцев. Лидер демократического большинства Чарльз Шумер говорит, что обсуждение пакетов помощи Украине и Израилю является непосредственным приоритетом Сената. Да и сам новоиспеченный спикер Палаты представителей Джонсон теперь уже не выступает категорически против помощи Украине, как это он делал раньше, и признает, что «нельзя отдавать эту страну на растерзание Путину». К тому же следует помнить, что в Палате представителей демократы составляют почти половину состава и все они за продолжение помощи. Демократы предлагают связать эту помощь Киеву с финансированием мер по укреплению границы с Мексикой, которую продолжают осаждать тысячи нелегальных мигрантов, а эти действия являются приоритетными уже для правых республиканцев. Как полагает большинство аналитиков, если такой компромисс будет достигнут, то республиканцам трудно будет отвертеться.