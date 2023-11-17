Семьи израильских заложников написали письмо Эрдогану

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил от граждан Израиля обращение с просьбой оказать содействие в освобождении заложников, удерживаемых движением ХАМАС. Об этом он сообщил в интервью турецким журналистам на борту своего самолета, возвращаясь из Германии.

«В письме, которое мне написали семьи израильтян, удерживаемых ХАМАС, нас просят вмешаться в освобождение их родственников. Мы не хотим, чтобы в плену находились ни израильтяне, ни палестинцы. Как я уже объяснял, у ХАМАС нет перспективы не освобождать этих людей, - приводит слова Эрдогана Anadolu. - …Поскольку израильские семьи обращаются к нам таким способом, они потеряли надежду на свое собственное правительство».