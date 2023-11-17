Глава Минздрава Азербайджана ознакомился с медицинскими и фармучреждениями Кубы

Делегация Министерства здравоохранения Азербайджана, которая находится с визитом на Кубе, ознакомилась с деятельностью больницы «Эрманос Амейейрас», ведущего учреждения кубинской системы здравоохранения.

Министру здравоохранения Азербайджана рассказали, что свыше 40 лет эта больница оказывает качественную медицинскую помощь населению. Учреждение также служит клинической базой для врачей и среднего медицинского персонала. Больница проводит клинические испытания и исследования в сотрудничестве с другими научными учреждениями.

С целью ознакомления с системой первичной медико-санитарной помощи Кубы делегация Азербайджана посетила многопрофильную поликлинику Cosme Ordonez Carceller. Была представлена информация о медицинских услугах, оказываемых в поликлинике, проводимых исследованиях и организации эпидемиологического контроля местному населению.