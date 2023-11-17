Эрдоган: Никаких компромиссов. Армия Турции должна быть сильной

Турция не пойдет на компромиссы в вопросах укрепления своих Вооруженных сил и должна быть сильной с учетом происходящего в регионе. Об этом президент Реджеп Тайип Эрдоган сказал в интервью турецким журналистам на борту своего самолета, возвращаясь из Германии.

«Сейчас беспилотная боевая авиация - наше самое сильное направление развития. Кроме того, у нас хорошие позиции с точки зрения ВМС. Мы хороши и на суше. Сейчас мы занимаем пятое место по сухопутным войскам среди стран НАТО. Особенно высокий уровень у наших сил спецназначения. В этих вопросах мы не можем идти на компромисс. Наша страна готовится быть более сильной в будущем, в век Турции, о котором мы говорим. Вы видите события в регионе. Мы должны быть сильными», - цитирует Эрдогана агентство Anadolu.