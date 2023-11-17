Расширен перечень оказываемых в центрах DOST услуг

Расширен перечень услуг, оказываемых в центрах DOST. Это нашло отражение в указе президента Ильхама Алиева «О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики «Об индивидуальном учете в системе государственного социального страхования» и «О внесении изменений в некоторые указы президента Азербайджанской Республики относительно реализации закона № 587-VIQD Азербайджанской Республики от 8 июля 2022 года».

Согласно указу, к перечню услуг, предоставляемых в центрах DOST, добавлены услуги, связанные с индивидуальным учетом в системе государственного социального страхования, и прием заявлений об изменении информации в личном кабинете застрахованного.