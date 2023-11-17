Американская компания SpaceX провела испытательный запуск ракеты-носителя Super Heavy с космическим кораблем Starship с площадки в Техасе.

РБК передает, что первая ступень ракеты успешно отделилась от ракеты, однако спустя несколько секунд взорвалась в воздухе. После было объявлено, что связь со второй ступенью потеряна, и мог быть запущен алгоритм самоуничтожения.

В апреле первый запуск этой ракеты закончился взрывом через несколько минут после старта.