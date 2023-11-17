Неудачи преследуют Маска: взорвалась самая мощная в мире ракета SpaceX видео
Американская компания SpaceX провела испытательный запуск ракеты-носителя Super Heavy с космическим кораблем Starship с площадки в Техасе.
РБК передает, что первая ступень ракеты успешно отделилась от ракеты, однако спустя несколько секунд взорвалась в воздухе. После было объявлено, что связь со второй ступенью потеряна, и мог быть запущен алгоритм самоуничтожения.
В апреле первый запуск этой ракеты закончился взрывом через несколько минут после старта.
Watch Starship’s second integrated flight test → https://t.co/bJFjLCiTbK https://t.co/cahoRQ72lm— SpaceX (@SpaceX) November 18, 2023
17 ноября сообщалось, что второй испытательный пуск многоразовой транспортной системы Starship перенесли на сутки по техническим причинам. «Нам необходимо заменить привод решетчатого стабилизатора, так что запуск перенесен на субботу (18 ноября)», — написал глава компании SpaceX Илон Маск.
Super Heavy — самая мощная из когда-либо созданных ракет-носителей в мире, она способна нести до 150 метрических тонн при многоразовом использовании и до 250 метрических тонн при однократном, отмечает компания.