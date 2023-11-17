Шольц оставил без ответа обращение Турции

В ходе визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в ФРГ власти Германии не стали комментировать вероятность продажи Анкаре истребителей Eurofighter. Об этом турецкий лидер сообщил в интервью журналистам на борту своего самолета, возвращаясь из Германии.

«Канцлер не касался этой темы. Он не стал комментировать, дадут они Eurofighter или нет. Мы же четко сказали - дадут самолеты, значит дадут. Если нет, разве у нас нет иных возможностей? Есть, конечно. Вы знаете, какие шаги были сделаны до С-400? Америка нам не дала системы ПРО, и мы купили у России С-400. Сейчас они у нас есть», - цитирует Эрдогана Anadolu.

Турецкий лидер уверен, что его страна «будет развиваться более усиленно» в вопросах производства вооружений. «Мы встали на путь к тому, чтобы превратиться в государство, которое производит и использует собственное оружие. Кроме того, мы ведем работу над тем, чтобы на постоянной основе самостоятельно удовлетворять наши потребности в истребителях», - сказал он.