Убивший более 30 человек известный российский киллер вышел на свободу

Киллер Ореховской организованной преступной группировки Александр Пустовалов по прозвищу Саша Солдат вышел на свободу из колонии строгого режима в поселке Монино в Тверской области, сообщает РИА Новости.

О том, что Пустовалов может выйти на свободу «в ближайшие часы», вечером 17 ноября сообщили «Вести. Дежурная часть». По данным телеканала «Звезда», Пустовалов вышел из колонии тайно, чтобы не привлекать внимания СМИ. РЕН ТВ сообщил, что Пустовалова перед освобождением перевели в колонию в Торжке, откуда он вышел.

Александр Пустовалов, убивавший криминальных авторитетов и сотрудников правоохранительных органов, провел в заключении 24 года. Его задержали в 1999 году по обвинению в убийствах более 30 человек. Российские СМИ писали, что Пустовалов пошел на сделку со следствием и помог раскрыть другие уголовные дела, что отразилось на сроке его заключения.

В октябре суд Тверской области удовлетворил административный иск исправительной колонии №9, которая просила установить административный надзор за Пустоваловым. Его обязали в течение трех лет после освобождения отмечаться в полиции, ему также запретили выезжать из Москвы и выходить на улицу ночью.