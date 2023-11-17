Российские силовики устроили облаву в мечети

По словам анонимного источника издания, люди с оружием и без опознавательных знаков окружили мечеть примерно в 13:30 — после начала традиционной пятничной молитвы. У всех, кто выходил из мечети, проверяли документы. Кого-то задерживали под предлогом посетить военкомат на специальном автобусе.

Имам мечети в Балашихе также подтвердил «Новой-Европа», что 17 ноября в молельном доме прошел полицейский рейд. По его словам, у верующих спрашивали документы, некоторым из них — «предложили служить». На вопрос, предлагали им пойти служить по контракту или в рамках призывной кампании, он не ответил. По его словам, к молельному дому подогнали автобус, но он не остался до конца облавы, так что не может сказать, увезли ли кого-то на нем.

Издание напоминает, что 15 ноября в телеграм-каналах города Реутов появились сообщения, что русские националистические молодежные движения совместно с силовиками устроили рейд против мигрантов на территории местного рынка и фабрики «Реутовская мануфактура». Силовики также проверяли документы и некоторых сажали в автобусы. Сколько именно человек задержали и куда их увезли — неизвестно.

В конце октября ОМОН устроил «облаву» на посетителей мечети в Котельниках. Задержанных мужчин насильно привезли в военкомат и одним днем отправили в армию.

По данным МВД РФ, после проведения антимигрантских рейдов суды постановили выдворить или депортировать из России 15 тысяч мигрантов. Кроме того, полиция отчиталась о возбуждении 3,6 тысячи уголовных дел.