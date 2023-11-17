В Иране заявили о телефонном разговоре Абдоллахиана и Байрамова

Между министрами иностранных дел Азербайджана и Ирана Джейхуном Байрамовым и Хоссейном Амиром Абдоллахианом состоялся телефонный разговор. Информацию об этом распространил МИД Ирана.

Сообщается, что в ходе телефонного разговора были обсуждены текущая ситуация и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Ираном. Также была подчеркнута важность укрепления регионального диалога.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по многосторонним и региональным вопросам. Стороны выразили удовлетворение укреплением двусторонних отношений и подчеркнули важность расширения и укрепления сотрудничества в регионе и на международной арене.