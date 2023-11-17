Сотни родственников израильских заложников идут маршем на Иерусалим

Ожидается, что вечером в субботу они встанут пикетом у резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Акция призвана усилить давление на правительство в вопросе возвращения заложников. Ее участники накануне вышли пешком из Тель-Авива, расстояние до Иерусалима около 70 километров.

Родственники заложников, угнанных 7 октября в сектор Газа боевиками ХАМАС, идут пешком из Тель-Авива в Иерусалим в знак протеста против действий правительства. Об этом информирует BBC.

У одного из протестующих — Юваля Харана — в плену шесть членов семьи: мать, сестра с мужем, их двое детей трех и пяти лет и 12-летний двоюродный брат.

По данным израильской разведки, в плену у ХАМАС находятся порядка 240 израильтян, включая младенцев, маленьких детей и стариков. Родные заложников опасаются, что каждый день промедления сокращает шансы их родственников вернуться живыми, и требуют от Нетаньяху соглашаться на любые условия для их спасения.

По информации международных посредников, переговорный процесс об освобождении заложников идет, условия боевиков ХАМАС — временное прекращение огня в Газе и освобождение части палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах. Соглашение пока не достигнуто.