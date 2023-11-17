Эрдоган считает, что «Израиль и все евреи мира избавятся» от Нетаньяху
Израиль «избавится» от премьер-министра Биньямина Нетаньяху, потому что он «заставляет свою страну платить высокую цену» за операцию в секторе Газа. Так считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Нетаньяху наступил конец, мы от него избавляемся. Израиль избавится от него, и все евреи мира избавятся от него. Сейчас 60-70% людей в его собственной стране выступают против Нетаньяху. Потому что он заставляет и свою страну, и весь мир платить высокую цену. Сейчас все снабжают его оружием и деньгами, но эта ситуация заставляет страны, которые его поддерживают, расплачиваться за это», - приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.
Эрдоган также заявил, что турецкая разведка занимается расследованием действий Израиля, который наносил удары по позициям ХАМАС в секторе Газа, где находились заложники: «Сейчас позиция Израиля в Газе такова, что он убивает всех, кто там находится, включая своих собственных граждан. Мы привлекли к этому наше разведывательное управление, и теперь оно расследуют это дело. Мы работаем над тем, чтобы получить результат».
Кроме того, турецкий лидер отметил необходимость расследовать заявления израильской стороны о ядерном оружии. Ранее министр наследия Израиля Амихай Элияху в ответ на вопрос, не следует ли сбросить ядерную бомбу на сектор Газа, назвал это «одной из возможностей». В итоге его отстранили от участия в заседаниях Кабмина Израиля. Эрдоган предложил обратиться по этому поводу к МАГАТЭ и Совбезу ООН.