Эрдоган считает, что «Израиль и все евреи мира избавятся» от Нетаньяху

Израиль «избавится» от премьер-министра Биньямина Нетаньяху, потому что он «заставляет свою страну платить высокую цену» за операцию в секторе Газа. Так считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Нетаньяху наступил конец, мы от него избавляемся. Израиль избавится от него, и все евреи мира избавятся от него. Сейчас 60-70% людей в его собственной стране выступают против Нетаньяху. Потому что он заставляет и свою страну, и весь мир платить высокую цену. Сейчас все снабжают его оружием и деньгами, но эта ситуация заставляет страны, которые его поддерживают, расплачиваться за это», - приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.