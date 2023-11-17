Ответ Баку Пашиняну: «Используйте историческую возможность»
Для армянских чиновников стало традицией выступать с безосновательными и противоречивыми заявлениями вместо практических шагов в мирном процессе с Азербайджаном. На этот раз премьер-министр Армении отличился своими противоречивыми высказываниями. Об этом сказал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в связи с выступлением Никола Пашиняна на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
По словам представителя МИД Азербайджана, недопустимо, чтобы армянская сторона предъявляла претензии Азербайджану, вместо того чтобы представить комментарии по проекту соглашения «об установлении мира и межгосударственных отношениях» и начать переговоры в этом направлении, которые она откладывает уже более двух месяцев.
Тот факт, что наряду с тем, что между двумя странами существует соглашение о базовых принципах и демаркации границ, что Армения и Азербайджан не имеют территориальных претензий, премьер-министр Армении заявил, что Азербайджан готовится к войне против Армении, является показателем того, насколько противоречивы в своих заявлениях армянские официальные лица, указал Гаджизаде.
«Несмотря на выдвинутые Азербайджаном инициативы в направлении пяти основных принципов, демаркации границ, открытия коммуникаций и подписания мирного соглашения, армянская сторона воспрепятствовала этому процессу», - подчеркивается в сообщении.
Гаджизаде отметил, что попытка премьер-министра Армении представить желание представителей Общины Западного Азербайджана безопасно и достойно вернуться на родную землю как «подготовку к агрессии» против Армении совершенно беспочвенны.
«Призываем армянскую сторону, которая продолжает агрессивную клеветническую риторику в адрес Азербайджана, используя различные международные платформы, прекратить выступать с заявлениями, наносящими ущерб перспективам мира, использовать созданные исторические возможности для превращения региона Южного Кавказа в территорию мира и сотрудничества», - говорится в сообщении.
МИД выражает надежду, что Армения даст адекватный ответ на призывы Азербайджана в направлении нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и подписания мирного договора в ближайшем будущем.