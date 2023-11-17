Ответ Баку Пашиняну: «Используйте историческую возможность»

По словам представителя МИД Азербайджана, недопустимо, чтобы армянская сторона предъявляла претензии Азербайджану, вместо того чтобы представить комментарии по проекту соглашения «об установлении мира и межгосударственных отношениях» и начать переговоры в этом направлении, которые она откладывает уже более двух месяцев.

Для армянских чиновников стало традицией выступать с безосновательными и противоречивыми заявлениями вместо практических шагов в мирном процессе с Азербайджаном. На этот раз премьер-министр Армении отличился своими противоречивыми высказываниями. Об этом сказал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в связи с выступлением Никола Пашиняна на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Тот факт, что наряду с тем, что между двумя странами существует соглашение о базовых принципах и демаркации границ, что Армения и Азербайджан не имеют территориальных претензий, премьер-министр Армении заявил, что Азербайджан готовится к войне против Армении, является показателем того, насколько противоречивы в своих заявлениях армянские официальные лица, указал Гаджизаде.

«Несмотря на выдвинутые Азербайджаном инициативы в направлении пяти основных принципов, демаркации границ, открытия коммуникаций и подписания мирного соглашения, армянская сторона воспрепятствовала этому процессу», - подчеркивается в сообщении.

Гаджизаде отметил, что попытка премьер-министра Армении представить желание представителей Общины Западного Азербайджана безопасно и достойно вернуться на родную землю как «подготовку к агрессии» против Армении совершенно беспочвенны.

«Призываем армянскую сторону, которая продолжает агрессивную клеветническую риторику в адрес Азербайджана, используя различные международные платформы, прекратить выступать с заявлениями, наносящими ущерб перспективам мира, использовать созданные исторические возможности для превращения региона Южного Кавказа в территорию мира и сотрудничества», - говорится в сообщении.

МИД выражает надежду, что Армения даст адекватный ответ на призывы Азербайджана в направлении нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и подписания мирного договора в ближайшем будущем.