Гиркин из тюрьмы объявил, что идет в президенты России
Экс-командующий сепаратистов Донбасса Игорь Стрелков (Гиркин), который находится в настоящее время под арестом по обвинению в публичных призывах к экстремизму, заявил о самовыдвижении себя в качестве кандидата в президенты России на выборах 2024 года. Об этом он сообщил в письме из СИЗО, которое на пресс-конференции в поддержку Стрелкова зачитал сопредседатель Русского движения за Стрелкова (РДС) Олег Нельзин, передает SOTA.
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