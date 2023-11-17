Отдел спорта 22:24

На 62-й минуте Резиуан Мирзов забивает свой второй мяч – 2:1! Очень красивый гол получился. Россиянин прошел по левому флангу, сместился в центр и здорово пробил в дальний угол.

*** 22:19 На 56-й минуте «Зенит» сравнивает счет после грубой ошибки Шиньяшики. Отличился Ду Кейрос. 1:1. *** 22:08 В товарищеском матче «Нефтчи» - «Зенит» начался второй тайм. Со счетом 1:0 выигрывает бакинский клуб. *** 21:50 После первого тайма счет 1:0 в пользу «Нефтчи». *** 21:14 На 9-й минуте «Нефтчи» открывает счет в матче! Российский футболист Резиуан Мирзов, ранее выступавший в том числе и за «заклятого врага» «Зенита» московский «Спартак», обыграл соперника и пробил. Голкипер питерцев не спас. 1:0 – ведет «Нефтчи».

*** 21:08 Матч «Нефтчи» - «Зенит» начался. В стартовом составе «Нефтчи» на поле символически вышел воспитанник клуба Руслан Абышов, недавно объявивший о завершении карьеры. Сегодняшний матч - это также проводы Руслана. Через пару минут после начала матча он передал капитанскую повязку Рахману Гаджиеву и под аплодисменты зрителей, футболистов и тренеров покинул поле.

Стартовые составы «Нефтчи» и «Зенита»: «Нефтчи»: Рза Джафаров, Диего Вальдес, Азер Алиев, Андре Шиньяшики, Руслан Абышов, Лукас Мелано, Рахман Гаджиев, Резиуан Мирзов, Аарон Оланаре, Юри Матиас, Эрвин Коффи. «Зенит»: Денис Адамов, Данил Круговой, Дмитрий Чистяков, Родригао, Дуглас Сантос, Алексей Сутормин, Ду Кейрос, Александр Коваленко, Клаудиньо, Густаво Мантуан, Вильсон Изидор. В составе «Нефтчи» нет игроков, вызванных в различные сборные. В частности, нет вызванных в сборную Азербайджана Эмина Махмудова, Эдди Исрафилова и Ходжата Хагверди, а также Атаа Джабера, приглашенного в национальную команду Палестины, и Килан Лебона из сборной Сент-Мартена. Впрочем, и у «Зенита» ряд футболистов вызван в различные национальные команды. *** 20:53 Сегодня в 21:00 на «Нефтчи Арене» начнется товарищеский матч между бакинским «Нефтчи» и питерским «Зенитом».