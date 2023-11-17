Российский футболист «Нефтчи» забил два гола «Зениту» в Баку видео, обновлено 22:24
На 62-й минуте Резиуан Мирзов забивает свой второй мяч – 2:1!
Очень красивый гол получился. Россиянин прошел по левому флангу, сместился в центр и здорово пробил в дальний угол.
*** 22:19
На 56-й минуте «Зенит» сравнивает счет после грубой ошибки Шиньяшики.
Отличился Ду Кейрос. 1:1.
*** 22:08
В товарищеском матче «Нефтчи» - «Зенит» начался второй тайм.
Со счетом 1:0 выигрывает бакинский клуб.
*** 21:50
После первого тайма счет 1:0 в пользу «Нефтчи».
*** 21:14
На 9-й минуте «Нефтчи» открывает счет в матче!
Российский футболист Резиуан Мирзов, ранее выступавший в том числе и за «заклятого врага» «Зенита» московский «Спартак», обыграл соперника и пробил. Голкипер питерцев не спас.
1:0 – ведет «Нефтчи».
*** 21:08
Матч «Нефтчи» - «Зенит» начался.
В стартовом составе «Нефтчи» на поле символически вышел воспитанник клуба Руслан Абышов, недавно объявивший о завершении карьеры. Сегодняшний матч - это также проводы Руслана. Через пару минут после начала матча он передал капитанскую повязку Рахману Гаджиеву и под аплодисменты зрителей, футболистов и тренеров покинул поле.
Стартовые составы «Нефтчи» и «Зенита»:
«Нефтчи»: Рза Джафаров, Диего Вальдес, Азер Алиев, Андре Шиньяшики, Руслан Абышов, Лукас Мелано, Рахман Гаджиев, Резиуан Мирзов, Аарон Оланаре, Юри Матиас, Эрвин Коффи.
«Зенит»: Денис Адамов, Данил Круговой, Дмитрий Чистяков, Родригао, Дуглас Сантос, Алексей Сутормин, Ду Кейрос, Александр Коваленко, Клаудиньо, Густаво Мантуан, Вильсон Изидор.
В составе «Нефтчи» нет игроков, вызванных в различные сборные. В частности, нет вызванных в сборную Азербайджана Эмина Махмудова, Эдди Исрафилова и Ходжата Хагверди, а также Атаа Джабера, приглашенного в национальную команду Палестины, и Килан Лебона из сборной Сент-Мартена.
Впрочем, и у «Зенита» ряд футболистов вызван в различные национальные команды.
*** 20:53
Сегодня в 21:00 на «Нефтчи Арене» начнется товарищеский матч между бакинским «Нефтчи» и питерским «Зенитом».
Это своего рода ответный визит чемпиона России. В июле «Нефтчи» принял участие в международном турнире в Санкт-Петербурге, где, помимо «Зенита» (1:3), сыграл с сербской «Црвена Звездой» (0:4) и турецким «Фенербахче» (0:1).
Судить сегодняшний матч будет азербайджанская бригада арбитров во главе с Рауфом Джабаровым.
Для «Зенита», который, как и весь российский футбол, из-за санкций уже почти два года не имеет возможности выступать в официальных европейских соревнованиях, игра с «Нефтчи» - это шанс получить хоть какую-то международную практику.
«Зенит» приехал в Баку спустя 32 года. В последний раз команды встречались в Первой лиге чемпионата СССР в 1991 году. Тогда со счетом 5:2 победу одержал «Нефтчи».
Всего же во времена существования Советского Союза команды провели 59 матчей. 28 раз побеждал «Зенит», 13 раз была ничья и 18 раз выигрывал «Нефтчи».