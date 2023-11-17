Армия Израиля атакует Газу с севера и с юга

Наступление на юге ведет 36-я дивизия, на севере — 162-я дивизия.

Армия Израиля приступила к новой фазе военной операции и ведет наступление на Газу сразу по двум направлениям: с юга — в районе Зейтун и с севера — в районе Джабалии. Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в телеграм-канале.

В пресс-службе заявили, что именно в Джабалии находится центр командования бригады ХАМАС «Северная Газа» и «один из наиболее значительных оплотов террористов».

В боевых действиях со стороны ЦАХАЛ задействованы инженерные войска, пехота и бронетанковые подразделения при содействии ВВС.

«В ходе столкновений было убито множество террористов, войска нанесли удары по большому количеству объектов террористической инфраструктуры, включая подземную инфраструктуру и важные объекты террористической организации», — заявили в пресс-службе.