Эрдоган хочет «уменьшить число недругов» Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на улучшение отношений с Грецией по итогам его визита в соседнюю страну, который запланирован на декабрь. Его высказывания приводит Anadolu.

«Надеюсь…, наши отношения с Грецией станут лучше, мы начнем новый процесс. Мы хотим уменьшить число недругов и увеличить число друзей, надеюсь, мы сделаем шаг в этом направлении. Совершенно естественно, чтобы интересы двух важных стран региона и соседей были направлены в одном направлении. Несмотря на имеющиеся разногласия по некоторым вопросам, мы можем находить решения, отдавая приоритет диалогу», - сказал Эрдоган, добавив, что между Анкарой и Афинами нет проблем, которые невозможно решить.

На 7 декабря в Греции запланировано заседание Высшего совета сотрудничества двух стран, в котором планируется участие Эрдогана.