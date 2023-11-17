Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 22:15

Нет, речь идет не о том самом Джо Б., не из Вашингтона, а о Джо Б. из Монровии, столицы Либерии, тоже весьма немолодом человеке. Джозеф Бокай, 78-летний ветеран либерийской политики, обошел на выборах действующего президента 57-летнего Джорджа Веа. Веа с 1980-х по начало 2000-х поиграл в ведущих клубах, в частности, в «Монако», ПСЖ, «Милане» и «Челси», и стал единственным африканским игроком, получившим «Золотой мяч». Блестящая карьера паренька из трущоб, взлетевшего на вершины мировой славы, сделала его сверхпопулярным на родине. Еще бы: свыше 60% населения здесь младше 25 лет.

Этой популярности не хватило, однако, чтобы сходу конвертировать ее в политические дивиденды: в 2005 году, когда 39-летний Веа первый раз баллотировался в президенты Либерии, он проиграл 67-летней Элен Джонсон-Серлиф, которая стала первой в истории Африки женщиной-президентом. В годы своего президентства она пользовалась горячей любовью либерийцев, и пришлось переждать два ее конституционных срока у власти, чтобы вернуться в борьбу. В 2017 году Джордж Веа стал президентом, выиграв у Джозефа Бокай, да-да, того самого, который победил его сейчас. Причем для победы понадобился второй тур: Бокай все годы правления Джонсон-Серлиф был с ней рядом в качестве вице-президента, и часть ее ауры ему, конечно, перепала. А Либерия от футбольного кудесника чудес не дождалась. 80% из пятимиллионного населения недоедают, больше половины не имеют и двух долларов в день. По уровню коррупции страна свалилась при президенте Веа на двадцать мест, заняв 142-ю строчку из 180. Трое высших чиновников умудрились попасть под санкции США за взяточничество и мошенничество, среди них – глава президентской администрации.

В общем, неудивительно разочарование либерийцев в Джордже Веа. А вот что удивительно, так это то, что тот, вопреки нехорошей африканской традиции, не стал цепляться за пост. Хотя еще в первом туре выборов у него было небольшое преимущество, проиграл он тоже сущие крохи: около 28 тысяч голосов. Где угодно это повлекло бы за собой оспаривание результата в попытке переиграть результат, вывод возмущенных толп на улицы и риск силовых столкновений. Но Веа тут же, как только стали известны итоги, выступил с радообращением: «Либерия победила! Сейчас момент, когда нужно поставить интересы страны выше интересов партии, патриотизм выше личных интересов», признал поражение и поздравил победителя.