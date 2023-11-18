Неожиданное заявление главы МИД Турции

Анкара использует средства дипломатии, чтобы прорвать блокаду сектора Газа, но может обратиться к другим средствам, если эти методы не сработают. Такое заявление сделал глава МИД Турции Хакан Фидан.

«Сейчас мы используем дипломатические средства, чтобы прорвать блокаду. Если эти методы не сработают, есть и другие способы», - сказал Фидан в интервью телеканалу Al Jazeera, не уточнив, к каким мерам может прибегнуть Турция для урегулирования ситуации в Газе.

Глава МИД Турции также обвинил Израиль в намерении «не оставить ничего живого в Газе».

По словам Фидана, Турция отказывается говорить о послевоенной ситуации в Газе, пока там не обеспечено прекращение огня.