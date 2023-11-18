Теперь у вышедшей в лидеры Болгарии 12 очков, а у Азербайджана и Франции – по 11.

А Болгария одолела с таким же счетом Францию.

Сегодня в 7-м туре женская сборная Азербайджана, продолжающая борьбу за медали, выиграла у команды Англии.

Матч все еще продолжается. На данный момент завершились три партии. Счет – 2,5:0,5 в пользу Азербайджана. Гюнай Мамедзаде и Ханым Баладжаева выиграли свои партии. Ульвия Фаталиева сыграла вничью. А поединок с участием Говхар Бейдуллаевой все еще идет.

Теперь у нас 11 очков. Важно, как завершится очный матч между опережавшими нас перед этим туром Францией и Болгарией. Пока болгарки ведут со счетом 2:1.

Мужская сборная Азербайджана, идущая на 17-м месте и уже потерявшая шансы на награды, играет с Молдовой. Счет 1:1. Но в двух незавершившихся партиях у Рауфа Мамедова и Васифа Дурарбейли очень тяжелое положение.

Чемпионат Европы будет состоять из 9 туров и завершится 20 ноября.