Автор статьи пишет, что зимой, скорее всего, начнется новая интенсивная кампания дальних ударов с обеих сторон: «Россия накапливает запасы ракет и, вероятно, снова нападет на энергосистему Украины. Украина накапливает беспилотники и будет продолжать наносить удары по оккупированному Россией Крыму, чему будет способствовать небольшая доза поставленных Америкой ракет ATACMS».

В материале говорится: «Контрнаступление, начавшееся в июне, добилось скромных успехов на флангах Бахмута и на юге, в Запорожской области. Сочетание уставших подразделений, ограниченных боеприпасов и сырой погоды замедлит наступление зимой, хотя некоторые атаки пехоты небольшими подразделениями продолжатся».

Контрнаступление Украины остановилось «далеко за пределами» заявленной минимальной цели, война, возможно, вступила в период военного тупика, следовательно, наступающий год будет трудным и опасным периодом для Украины. Об этом говорится в статье, опубликованной в британском издании The Economist.

«…Российская армия не достигла поставленных целей по набору персонала, но собрала достаточно войск, чтобы продержаться до конца лета», - пишет автор материала, отметив при этом, что, если президент РФ Владимир Путин хочет перейти в наступление, как это было зимой 2022–2023 годов, ему, возможно, придется провести более масштабную волну мобилизации.

«В конце 2022 года Россия нарастила оборонное производство и может произвести более 2 млн снарядов в течение 2024 года, а также сотни новых и отремонтированных танков. Северная Корея также посылает огромное количество снарядов, еще больше усиливая огневую мощь России. Западные правительства вложили средства позже, поэтому Украина вряд ли будет иметь преимущество в артиллерийских боеприпасах — единственном наиболее важном факторе на тактическом уровне — до конца 2023 или начала 2024 года», - говорится в материале.

Автор статьи напоминает, что Украина не получит еще одного массового притока техники, как это произошло весной 2023 года.

«Время важно. Каждая сторона надеется перехватить инициативу. Украина хочет сохранить возможность весеннего наступления, но ей будет сложно собрать для этого сухопутные силы. Путин также захочет, чтобы его армия продолжала символические наступления, подобные тем, которые ведутся вокруг Авдеевки на востоке. Но постоянное бросание плохо обученных войск в тяжелые бои ослабит российскую армию, не сдвинув линию фронта», - пишет автор материала.

По его словам, «украинским батальонам и бригадам требуется гораздо больше штабных офицеров, способных планировать и командовать сложными операциями с участием многих подразделений на широком фронте».

«Если ни одна из сторон не сможет создать значимую наступательную угрозу в 2024 году, в войне, скорее всего, будут доминировать факторы, выходящие за рамки поля боя. Черное море может стать все более центральным: Россия будет атаковать грузовые суда, а Украина нанесет удары по российскому флоту и объектам. Саммит НАТО в Вашингтоне в июле будет рассматриваться как проверка поддержки Запада. Стратегия России проста: продолжать идти до тех пор, пока партнеры Украины не устанут. Запад намерен придерживаться выбранного курса. Оптимистичные чиновники утверждают, что война ускоряет политическое разложение России. Но пессимисты предупреждают, что Путин может продолжать в том же духе годами», - говорится в статье.