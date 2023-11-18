Иракская авиакомпания начинает полеты в Баку

Авиакомпания Iraqi Airways начинает регулярные рейсы в Международный аэропорт Гейдар Алиев, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Согласно сообщению, 19 ноября в 00:15 авиакомпания совершит первый рейс из Багдада в Бакинский аэропорт.

Iraqi Airways планирует осуществлять рейсы из Багдада в Баку и обратно 5 раз в неделю.

Ознакомиться с точным расписанием можно на официальном сайте авиакомпании www.flyiraqiairways.com.