Россияне прорвали оборону ВСУ под Авдеевкой. Она держалась почти 9 лет

К юго-востоку от города Авдеевка в Донецкой области Украины россияне прорвали оборону ВСУ, которая держалась там с 2014 года. Об этом написал военный обозреватель газеты Bild Юлиан Рёпке в соцсети Х.

Речь идет об участке агломерации со стороны города Ясиноватая. О том, что россияне смогли там проломить оборону, вчера писали и украинские телеграм-каналы, пишет «Страна.ua».

По мнению Рёпке, в данном районе РФ сумела продвинуться на расстояние до полукилометра. Такой вывод он делает по геолокации видео и публикует карту, где отмечает новые позиции россиян на этой местности.

Украинский военный телеграм-канал Deep State уточняет, что противник продвинулся в районе станции Ясиноватая-2 по авдеевской промзоне.